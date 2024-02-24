Камоцци назвал Миранчука лучшим россиянином в Европе

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучшего российского футболиста в Европе.

«Я бы назвал Миранчука лучшим россиянином в Европе. Есть Головин, Захарян, Кокорин, но я отдам предпочтение Алексею, так как он лучше всех играет в сложной лиге», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

28-летний Миранчук в сезоне-2023/24 в 21 матче во всех турнирах забил три мяча и отдал семь голевых передач. Его контракт с клубом истекает в 2025 году.

В текущем сезоне «Аталанта» набрала 45 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, как агент Пауло Барбоза высказался об игре Миранчука в текущем сезоне.