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Агент Барбоза: Миранчук — топ-игрок, но оценки нужно делать в конце сезона

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Агент Пауло Барбоза высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в текущем сезоне.
Агент Барбоза: Миранчук — топ-игрок, но оценки нужно делать в конце сезона
  • Gettyimages.ru
  • © Luca Amedeo Bizzarri

«Миранчук — топ-игрок, нет никаких сомнений. Сейчас он играет на том уровне, что и в России. Но оценку нужно делать в конце сезона. Если он продолжит так же, не исключаю перехода в другой клуб», — приводит слова Барбозы Betonmobile.

28-летний Миранчук в сезоне-2023/24 в 21 матче во всех турнирах забил три мяча и отдал семь голевых передач. Его контракт с клубом истекает в 2025 году.

В текущем сезоне «Аталанта» набрала 45 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее Гасперини высказался о конкурентоспособности команды.

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