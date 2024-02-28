Рыбин назвал пару «Спартак» — «Северсталь» одной из самых интересных в плей-офф КХЛ

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о противостоянии красно-белых и череповецкой «Северстали» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Вполне возможно, что «Северсталь» действительно сможет преподнести определённый сюрприз и выбить «Спартак» из борьбы за Кубок Гагарина. Команда показывает хороший, динамичный, яркий хоккей, равно как и красно-белые. Порой они выдают такие матчи, которые не всегда можно увидеть даже в НХЛ. Достаточно вспомнить, как «Спартак» не так давно отыгрался со счёта 0:3 в матче с «Торпедо» и одержал победу по итогу встречи. Для меня это одна из самых интересных пар в плей-офф. Может ли противостояние «Спартака» и «Северстали» дойти до решающего, седьмого матча? Мы можем допустить и такое, но важно, как команды покажут себя в первых двух играх», — сказал он RT.

Ранее Рыбин заявил, что СКА фаворит в серии, об этом говорят семь последних поражений «Торпедо» в КХЛ.