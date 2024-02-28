Рыбин: СКА фаворит в серии, об этом говорят семь последних поражений «Торпедо» в КХЛ
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«Учитывая последние семь поражений «Торпедо» в матчах регулярного чемпионата КХЛ, дела у них, мягко говоря, не очень. Однако в плей-офф всё начинается с чистого листа, хоккеисты обеих команд сумеют отдохнуть и перезагрузиться к его началу. Безусловно, СКА является фаворитом в этой паре и нижегородцам будет очень непросто.
Способен ли наставник СКА Роман Ротенберг наконец-то привести команду к победе в Кубке Гагарина? Давайте не будем сводить всё только к Роману Борисовичу, у СКА в принципе очень мощный тренерский штаб. Тут надо упомянуть Корешкова, Зубова, да и много кого ещё. Все они очень помогают Ротенбергу. Безусловно, СКА является одним из претендентов на победу», — сказал Рыбин RT.
Ранее сообщалось, что определились все пары плей-офф КХЛ сезона-2023/24.