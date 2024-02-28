RT в Telegram
Подпишись

Рыбин: СКА фаворит в серии, об этом говорят семь последних поражений «Торпедо» в КХЛ

Короткая ссылка
Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин поделился ожиданиями от серии матчей первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между красно-синими и нижегородским «Торпедо».
Рыбин: СКА фаворит в серии, об этом говорят семь последних поражений «Торпедо» в КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Учитывая последние семь поражений «Торпедо» в матчах регулярного чемпионата КХЛ, дела у них, мягко говоря, не очень. Однако в плей-офф всё начинается с чистого листа, хоккеисты обеих команд сумеют отдохнуть и перезагрузиться к его началу. Безусловно, СКА является фаворитом в этой паре и нижегородцам будет очень непросто.

Способен ли наставник СКА Роман Ротенберг наконец-то привести команду к победе в Кубке Гагарина? Давайте не будем сводить всё только к Роману Борисовичу, у СКА в принципе очень мощный тренерский штаб. Тут надо упомянуть Корешкова, Зубова, да и много кого ещё. Все они очень помогают Ротенбергу. Безусловно, СКА является одним из претендентов на победу», — сказал Рыбин RT.

Ранее сообщалось, что определились все пары плей-офф КХЛ сезона-2023/24.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить