Рыбин: СКА фаворит в серии, об этом говорят семь последних поражений «Торпедо» в КХЛ

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин поделился ожиданиями от серии матчей первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между красно-синими и нижегородским «Торпедо».

«Учитывая последние семь поражений «Торпедо» в матчах регулярного чемпионата КХЛ, дела у них, мягко говоря, не очень. Однако в плей-офф всё начинается с чистого листа, хоккеисты обеих команд сумеют отдохнуть и перезагрузиться к его началу. Безусловно, СКА является фаворитом в этой паре и нижегородцам будет очень непросто.

Способен ли наставник СКА Роман Ротенберг наконец-то привести команду к победе в Кубке Гагарина? Давайте не будем сводить всё только к Роману Борисовичу, у СКА в принципе очень мощный тренерский штаб. Тут надо упомянуть Корешкова, Зубова, да и много кого ещё. Все они очень помогают Ротенбергу. Безусловно, СКА является одним из претендентов на победу», — сказал Рыбин RT.

Ранее сообщалось, что определились все пары плей-офф КХЛ сезона-2023/24.