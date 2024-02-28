Экс-игрок ЦСКА считает, что решение о дисквалификации Валиевой политизировано

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о ситуации с дисквалификацией фигуристки Камилы Валиевой.

«Нужно понимать причину такой дисквалификации. Камила выступает на международной арене, там всё строже. Нас там по полной прессуют. Поэтому решение политизировано», — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что фигуристам сборной США могут вручить золото «командника» ОИ-2022 в Париже.