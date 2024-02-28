RT в Telegram
Подпишись

Агроном «Пари НН»: не завидуем коллегам с «ВТБ Арены»

Короткая ссылка
Глава дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижегородской области Валерий Юрьевич Мочалов рассказал, почему опасается спаренных домашних матчей в марте.
Агроном «Пари НН»: не завидуем коллегам с «ВТБ Арены»
  • РИА Новости

«Это однозначно тяжело. Мы всегда опасаемся, что могут дать два спаренных матча в начале весеннего отрезка чемпионата. В начале марта подобная нагрузка на газон вовсе нежелательна. Конечно, за счёт специальной прошивки газон выдержит испытания, но нюансы всё равно есть. Не завидуем коллегам с «ВТБ Арены», которые 3 и 9 марта примут сразу два матча РПЛ, а затем ещё товарищеские матчи с участием сборной России. Если газон выдержит, то можно сказать: «Слава агрономам!» — заявил Мочалов RT.

Ранее Мочалов рассказал о готовности газона «Пари НН» к возобновлению сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить