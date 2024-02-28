Агроном «Пари НН»: не завидуем коллегам с «ВТБ Арены»

Глава дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижегородской области Валерий Юрьевич Мочалов рассказал, почему опасается спаренных домашних матчей в марте.

«Это однозначно тяжело. Мы всегда опасаемся, что могут дать два спаренных матча в начале весеннего отрезка чемпионата. В начале марта подобная нагрузка на газон вовсе нежелательна. Конечно, за счёт специальной прошивки газон выдержит испытания, но нюансы всё равно есть. Не завидуем коллегам с «ВТБ Арены», которые 3 и 9 марта примут сразу два матча РПЛ, а затем ещё товарищеские матчи с участием сборной России. Если газон выдержит, то можно сказать: «Слава агрономам!» — заявил Мочалов RT.

Ранее Мочалов рассказал о готовности газона «Пари НН» к возобновлению сезона.