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В «Пари НН» заявили, что никаких сложностей в подготовке газона в этом году не возникло

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Глава дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижегородской области Валерий Юрьевич Мочалов рассказал о готовности газона «Пари НН» к возобновлению сезона.

«Мы в декабре провели реновацию газона: срезали верхний слой и произвели подсев. На данный момент газон готов на две три. 22 февраля приезжали инспекторы РПЛ. Весь комплекс агротехнических работ проведён, и опасений в связи с тем, что травяное покрытие будет готово к возобновлению сезона абсолютно нет.  Никаких особенных сложностей не возникло все системы: поливки, подогрева работают как положено», — заявил Мочалов RT.

Ранее директор «ВЭБ Арены» Дмитрий Кононов рассказал о готовности газона к возобновлению сезона РПЛ.

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