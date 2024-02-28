В «Пари НН» заявили, что никаких сложностей в подготовке газона в этом году не возникло

Глава дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижегородской области Валерий Юрьевич Мочалов рассказал о готовности газона «Пари НН» к возобновлению сезона.

«Мы в декабре провели реновацию газона: срезали верхний слой и произвели подсев. На данный момент газон готов на две три. 22 февраля приезжали инспекторы РПЛ. Весь комплекс агротехнических работ проведён, и опасений в связи с тем, что травяное покрытие будет готово к возобновлению сезона абсолютно нет. Никаких особенных сложностей не возникло все системы: поливки, подогрева работают как положено», — заявил Мочалов RT.

Ранее директор «ВЭБ Арены» Дмитрий Кононов рассказал о готовности газона к возобновлению сезона РПЛ.