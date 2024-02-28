Горшков допустил, что Ахметов может стать основным игроком «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о новичках команды, которые были приобретены в зимнее трансферное окно Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, сейчас больше всего ожиданий от новых бразильских игроков «Зенита», таких как Педро и Артур. Они должны подтвердить свой уровень и дать ответ на вопрос, сумеют ли эти футболисты стать джокерами для команды в её борьбе за чемпионство. Во всяком случае, я на это надеюсь.

Что касается Ахметова, со стороны всё выглядит так, что в первую очередь он был приобретён для ротации. Однако в футболе не стоит ничего исключать — возможно, что тренерский штаб видит ситуацию с ним немного иначе, чем мы, и сам футболист сможет по итогу закрепиться в основном составе. Вспомните, как в своё время Магомед Оздоев находился в глубоком запасе и вокруг него стали появляться разговоры о его возможном уходе, после чего у него пошла стабильная игра и он стал основным игроком команды», — заявил Горшков RT.

Ранее Александр Горшков поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Спартаком».