RT в Telegram
Подпишись

Горшков допустил, что Ахметов может стать основным игроком «Зенита»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о новичках команды, которые были приобретены в зимнее трансферное окно Российской премьер-лиги (РПЛ).
Горшков допустил, что Ахметов может стать основным игроком «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Конечно, сейчас больше всего ожиданий от новых бразильских игроков «Зенита», таких как Педро и Артур. Они должны подтвердить свой уровень и дать ответ на вопрос, сумеют ли эти футболисты стать джокерами для команды в её борьбе за чемпионство. Во всяком случае, я на это надеюсь.

Что касается Ахметова, со стороны всё выглядит так, что в первую очередь он был приобретён для ротации. Однако в футболе не стоит ничего исключать — возможно, что тренерский штаб видит ситуацию с ним немного иначе, чем мы, и сам футболист сможет по итогу закрепиться в основном составе. Вспомните, как в своё время Магомед Оздоев находился в глубоком запасе и вокруг него стали появляться разговоры о его возможном уходе, после чего у него пошла стабильная игра и он стал основным игроком команды», — заявил Горшков RT.

Ранее Александр Горшков поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Спартаком». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить