Горшков: у «Зенита» очень сильный состав и хороший ментальный уровень

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между сине-бело-голубыми и «Спартаком».

«Учитывая принципиальность данного соперничества, этот матч будет иметь высокое значение для обеих команд. «Зениту» нужно продолжать бороться за чемпионство, и домашняя игра со «Спартаком» должна стать для команды отправной точкой после выхода с зимней паузы.

Можно ли сказать, что в этом сезоне «Зенит» впервые за долгое время находится под сильным давлением? Это действительно так. Как мы видим, команда в этом сезоне проиграла на несколько игр больше, чем обычно, к тому же ушла на перерыв не на первой строчке в таблице. Тем не менее у «Зенита» очень сильный состав и хороший ментальный уровень благодаря опыту ведения борьбы за чемпионство. Команде крайне важно хорошо стартовать, и она наверняка будет рассчитывать только на победу в матче со «Спартаком», — сказал Горшков RT.

Ранее сообщалось, что Владимир Гранат считает, что петербургский «Зенит» в тяжёлой борьбе победит московский «Спартак».