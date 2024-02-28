RT в Telegram
Подпишись

Гранат: «Зенит» победит «Спартак» с разницей в два мяча

Короткая ссылка
Бывший защитник сборной России Владимир Гранат считает, что петербургский «Зенит» в тяжёлой борьбе победит московский «Спартак» на своём поле в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

«Мне кажется, команда Сергея Семака победит. Не думаю, что с разгромным счетом, например, с разницей в два мяча. Серьезное ли сопротивление окажет «Спартак»? Более чем», — сказал Гранат «Матч ТВ».

При этом он выразил надежду, что «будет яркий футбол в исполнении обеих команд».

«Но шансы петербуржцев выглядят предпочтительнее: команда хорошо усилилась и играет дома. «Зенит» на своем поле особо не оставляет шансов московским командам», — добавил Гранат.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19:30 мск.

Сине-бело-голубые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице таблице, «Спартак» (30) — пятое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что «Спартаку» предлагали вариант с подписанием нападающего «Ливерпуля» из Монтевидео Лусиано Родригеса.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить