Гранат: «Зенит» победит «Спартак» с разницей в два мяча

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат считает, что петербургский «Зенит» в тяжёлой борьбе победит московский «Спартак» на своём поле в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

«Мне кажется, команда Сергея Семака победит. Не думаю, что с разгромным счетом, например, с разницей в два мяча. Серьезное ли сопротивление окажет «Спартак»? Более чем», — сказал Гранат «Матч ТВ».

При этом он выразил надежду, что «будет яркий футбол в исполнении обеих команд».

«Но шансы петербуржцев выглядят предпочтительнее: команда хорошо усилилась и играет дома. «Зенит» на своем поле особо не оставляет шансов московским командам», — добавил Гранат.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19:30 мск.

Сине-бело-голубые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице таблице, «Спартак» (30) — пятое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что «Спартаку» предлагали вариант с подписанием нападающего «Ливерпуля» из Монтевидео Лусиано Родригеса.











