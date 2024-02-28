Гранат: «Зенит» победит «Спартак» с разницей в два мяча
«Мне кажется, команда Сергея Семака победит. Не думаю, что с разгромным счетом, например, с разницей в два мяча. Серьезное ли сопротивление окажет «Спартак»? Более чем», — сказал Гранат «Матч ТВ».
При этом он выразил надежду, что «будет яркий футбол в исполнении обеих команд».
«Но шансы петербуржцев выглядят предпочтительнее: команда хорошо усилилась и играет дома. «Зенит» на своем поле особо не оставляет шансов московским командам», — добавил Гранат.
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19:30 мск.
Сине-бело-голубые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице таблице, «Спартак» (30) — пятое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).
Ранее сообщалось, что «Спартаку» предлагали вариант с подписанием нападающего «Ливерпуля» из Монтевидео Лусиано Родригеса.