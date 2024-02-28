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Щетинин: лет пять назад иностранцы в РПЛ были посильнее

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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался об уровне иностранных игроков в РПЛ.
Щетинин: лет пять назад иностранцы в РПЛ были посильнее
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Русские футболисты стали лучше. Что касается иностранцев, лет пять назад они были посильнее. Сейчас тоже есть хорошие легионеры, но их стало меньше, потому что нет еврокубков», — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Александр Мостовой выступил против введения налога на легионеров в РПЛ.

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