Щетинин: лет пять назад иностранцы в РПЛ были посильнее
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«Русские футболисты стали лучше. Что касается иностранцев, лет пять назад они были посильнее. Сейчас тоже есть хорошие легионеры, но их стало меньше, потому что нет еврокубков», — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее Александр Мостовой выступил против введения налога на легионеров в РПЛ.