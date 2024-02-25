Мостовой выступил против введения налога на легионеров в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выступил против введения налога на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Вообще не понял, зачем этот налог, по каким принципам он будет взиматься, куда эти деньги потом пойдут. Я за здоровую конкуренцию. Если легионер выходит на поле, поскольку он сильнее, то какая разница вообще, какой у него паспорт? Зачем клубы должны за него платить?» — заявил Мостовой РИА Новости.

По информации СМИ, Российский футбольный союз (РФС) намерен ввести налог на иностранных игроков.

С сезона-2022/23 клубы чемпионата смогут включать в заявку не более 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле в матче за один клуб могут находиться не более восьми игроков.

В настоящий момент в российском футболе действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.

Ранее бывший тренер петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что уровень чемпионата России по футболу снизится, если будет принято решение о введении налога на легионеров.