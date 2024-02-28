Косторная: думаю создать видео «Топ-10 тупых вопросов от журналистов»
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- © Maksim Konstantinov
«Думаю создать видео для YouTube-канала «Топ-10 самых тупых вопросов от журналистов», — написала Косторная в соцсетях.
Косторная в женском одиночном катании стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.
С начала 2023 года она выступает в паре с Георгием Куницей. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место.
Ранее Косторная перенесла операцию на плече.