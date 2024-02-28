Косторная: думаю создать видео «Топ-10 тупых вопросов от журналистов»

Российская фигуристка Алёна Косторная написала, что могла бы снять видео на тему глупых вопросов от журналистов.

«Думаю создать видео для YouTube-канала «Топ-10 самых тупых вопросов от журналистов», — написала Косторная в соцсетях.

Косторная в женском одиночном катании стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.

С начала 2023 года она выступает в паре с Георгием Куницей. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место.

Ранее Косторная перенесла операцию на плече.