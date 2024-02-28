Форвард «Калгари» Кузьменко пропустил матч НХЛ из-за вируса

Нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко не сможет помочь своей команде в ближайшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз».

«Кузьменко испытывает проблемы со здоровьем. Мне сказали, что он борется с серьёзным вирусным заболеванием и ещё не выздоровел на 100 процентов. Его отсутствие в составе связано с этим», — написал в социальных сетях журналист NHL Network Дэвид Паньотта.

28-летний воспитанник московского ЦСКА в сезоне-2023/24 в 51 матче набрал 25 очков (11 шайб + 14 результативных передач). Кузьменко 25 февраля уже пропустил игру с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3).

Ранее нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отреагировал на то, что его одноклубник российский форвард Валерий Ничушкин завершил участие в программе помощи НХЛ.