Американский боксёр Севейдж хочет стать гражданином России
«Он высказал устное желание. Мы окажем Севейджу всю необходимую помощь в оформлении», — цитирует Румянцева ТАСС.
Севейдж 2 марта в Губкине Белгородской области проведёт поединок с Дмитрием Кудряшовым.
В начале января был опубликован указ о предоставлении гражданства американскому боксёру Кевину Джонсону. Спортсмен из США взял отчество Владимирович в честь Путина.
Ранее Джонсон рассказал, что проголосует за Путина на выборах президента РФ.