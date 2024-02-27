Депутат Госдумы от Белгородской области Никита Румянцев сообщил, что американский боксёр Деандре Севейдж намерен стать гражданином Российской Федерации.

«Он высказал устное желание. Мы окажем Севейджу всю необходимую помощь в оформлении», — цитирует Румянцева ТАСС.

Севейдж 2 марта в Губкине Белгородской области проведёт поединок с Дмитрием Кудряшовым.

В начале января был опубликован указ о предоставлении гражданства американскому боксёру Кевину Джонсону. Спортсмен из США взял отчество Владимирович в честь Путина.

Ранее Джонсон рассказал, что проголосует за Путина на выборах президента РФ.