Арбитр ударил игрока в лицо во время мини-футбольного матча в Екатеринбурге

Арбитр Роман Камбаров подрался с игроком «Уралхиммаша» Валерием Лебедевым во время мини-футбольного матча с клубом «Памир» в городской лиге Екатеринбурга.

Лебедев подошёл к судье и начал что-то ему говорить, размахивая руками. Судья встречи Камбаров остановил игру, показав футболисту жёлтую карточку, сообщает РИА Новости.

В итоге словесной перепалки игрок получил вторую предупреждающую и должен был покинуть поле, но он был недоволен и начал оспаривать решение арбитра. После этого Камбаров ударил футболиста кулаком в лицо.

Камбарова отстранили от работы до конца сезона-2023/24. Лебедев получил такую же дисквалификацию.

Ранее бывший судья Международной федерации футбола Юрий Савченко высказался о решении Российского футбольного союза протестировать систему с объявлением решений футбольных судей после вмешательства системы видеопомощи арбитрам на матчах Российской премьер-лиги и Кубка России.