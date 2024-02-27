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Арбитр ударил игрока в лицо во время мини-футбольного матча в Екатеринбурге

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Арбитр Роман Камбаров подрался с игроком «Уралхиммаша» Валерием Лебедевым во время мини-футбольного матча с клубом «Памир» в городской лиге Екатеринбурга.
Арбитр ударил игрока в лицо во время мини-футбольного матча в Екатеринбурге
  • Gettyimages.ru
  • © matimix

Лебедев подошёл к судье и начал что-то ему говорить, размахивая руками. Судья встречи Камбаров остановил игру, показав футболисту жёлтую карточку, сообщает РИА Новости. 

В итоге словесной перепалки игрок получил вторую предупреждающую и должен был покинуть поле, но он был недоволен и начал оспаривать решение арбитра. После этого Камбаров ударил футболиста кулаком в лицо.

Камбарова отстранили от работы до конца сезона-2023/24. Лебедев получил такую же дисквалификацию.

Ранее бывший судья Международной федерации футбола Юрий Савченко высказался о решении Российского футбольного союза протестировать систему с объявлением решений футбольных судей после вмешательства системы видеопомощи арбитрам на матчах Российской премьер-лиги и Кубка России.

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