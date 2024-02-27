Билялетдинов: хочется, чтобы на фоне отстранения поднялся интерес к футболу в России

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался об отстранении российских клубов от еврокубковых турниров.

«Мне интересен наш чемпионат. Вся ситуация вернула меня в юность, когда чемпионат СССР был во главе всего. Мне хочется, чтобы поднялся интерес к футболу в России на фоне отстранения», — заявил Билялетдинов Metaratings.ru.

«Зенит» (36 очков) по итогам 18 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Билялетдинов высказал мнение об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.