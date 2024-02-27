Билялетдинов: не скажу, что Головин «звездит», в Европе много игроков его уровня

Российский специалист Ринат Билялетдинов высказал мнение об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Нельзя сказать, что и Головин «звездит». В Европе много игроков его уровня. И хорошо, что наш футболист соответствует футболистам, которые являются лидерами в своих командах. Но звёзды быстро вспыхивают и угасают, кроме Роналду и Месси», — заявил Билялетдинов Metaratings.ru.

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 197 матчах забил 31 мяч и отдал 37 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

В текущем сезоне монегаски набрали 41 очко и занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее Головин поделился ожиданиями от предстоящей игры с ПСЖ.