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Билялетдинов: не скажу, что Головин «звездит», в Европе много игроков его уровня

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Российский специалист Ринат Билялетдинов высказал мнение об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Нельзя сказать, что и Головин «звездит». В Европе много игроков его уровня. И хорошо, что наш футболист соответствует футболистам, которые являются лидерами в своих командах. Но звёзды быстро вспыхивают и угасают, кроме Роналду и Месси», — заявил Билялетдинов Metaratings.ru. 

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 197 матчах забил 31 мяч и отдал 37 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

В текущем сезоне монегаски набрали 41 очко и занимают третье место в турнирной таблице. 

Ранее Головин поделился ожиданиями от предстоящей игры с ПСЖ.

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