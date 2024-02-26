Головин — о матче с ПСЖ: постараемся дать бой

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от предстоящей игры с ПСЖ.

«Надеюсь, с парижанами сыграем удачно. Понятно, что это серьёзный соперник, они не просто так с приличным отрывом лидируют в чемпионате. Но мы играем дома, постараемся дать бой и порадовать болельщиков», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Игра «Монако» — ПСЖ состоится 1 марта в 23:00 мск.

В текущем сезоне монегаски набрали 41 очко и занимают третье место в турнирной таблице. У ПСЖ 54 очка и первая позиция.

Ранее «Монако» с Головиным обыграл «Ланс» в чемпионате Франции.