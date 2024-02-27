Роднина не видит необходимости транслировать ОИ в Париже на федеральных каналах

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина ответила, нужно ли транслировать Олимпийские игры в Париже, если там не будут выступать российские спортсмены.

«Не думаю, что транслировать Олимпиаду в Париже нужно на федеральных каналах. Эта Олимпиада не для наших спортсменов. Тем, кому надо, посмотрят трансляцию в интернете. Не хотелось бы, чтобы транслировали в вечернее время какую-нибудь недружественную сборную», — заявила Роднина Sport24.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

В 2025 году Казань должна была принять чемпионат мира по водным видам спорта, но World Aquatics приняла решение перенести соревнования.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, что Казань может принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году.