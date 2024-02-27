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Metaratings: «Спартак» отказался от подписания футболиста Родригеса

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«Спартаку» предлагали вариант с подписанием нападающего «Ливерпуля» из Монтевидео Лусиано Родригеса.
Metaratings: «Спартак» отказался от подписания футболиста Родригеса
  • AFP

Как сообщает Metaratings.ru, у столичного клуба были другие варианты для усиления.

Отмечается, что уругваец предварительно был готов обсуждать вариант со «Спартаком».

Контракт форварда с «Ливерпулем» из Монтевидео действителен до 31 декабря 2027 года. В сезоне-2023/24 в активе 20-летнего футболиста 36 матчей во всех турнирах, десять забитых мячей и шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €4,5 млн.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о матче красно-белых с «Зенитом» в 19-м туре чемпионата России.

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