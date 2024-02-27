Быстров: если «Спартак» получит трёшку от «Зенита», то у Абаскаля нет яиц

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о матче красно-белых с «Зенитом» в 19-м туре чемпионата России.

«Я надеюсь, что «Спартак» даст бой «Зениту». Я думаю, у кого-то в «Спартаке» есть яйца, чтобы ответить на жест Медведева. Посмотрим, у кого в итоге они есть. Прежде всего, они должны быть у Абаскаля. Если всё будет так, как сказал Радимов, — «Спартак» получит трёшку и поедет домой — то у Абаскаля их нет», — цитирует Быстрова «РБ Спорт».

Встреча между командами пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). «Спартак» занимает пятую позицию (30).

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль хочет отправиться на игру с «Зенитом» за три дня до матча.