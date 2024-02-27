Быстров: если «Спартак» получит трёшку от «Зенита», то у Абаскаля нет яиц
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«Я надеюсь, что «Спартак» даст бой «Зениту». Я думаю, у кого-то в «Спартаке» есть яйца, чтобы ответить на жест Медведева. Посмотрим, у кого в итоге они есть. Прежде всего, они должны быть у Абаскаля. Если всё будет так, как сказал Радимов, — «Спартак» получит трёшку и поедет домой — то у Абаскаля их нет», — цитирует Быстрова «РБ Спорт».
Встреча между командами пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). «Спартак» занимает пятую позицию (30).
Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль хочет отправиться на игру с «Зенитом» за три дня до матча.