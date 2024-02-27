Медведев: мне уже не 20 лет, хочу хоть раз защитить титул

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что надеется впервые в карьере защитить добытый год назад титул на турнире категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

«Мне уже не 20 лет, я хочу хоть раз защитить титул. Уверен, что смогу это когда-нибудь сделать, но время идёт», — заявил Медведев в интервью на корте.

Медведев пробился во второй круг турнира в Дубае. Россиянин победил Александра Шевченко из Казахстана со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.

В следующем раунде Медведев встретится с победителем встречи Сумит Нагал (Индия) — Лоренцо Сонего (Италия).

Ранее российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе на старте турнира в Дубае.