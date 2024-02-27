Медведев: мне уже не 20 лет, хочу хоть раз защитить титул
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«Мне уже не 20 лет, я хочу хоть раз защитить титул. Уверен, что смогу это когда-нибудь сделать, но время идёт», — заявил Медведев в интервью на корте.
Медведев пробился во второй круг турнира в Дубае. Россиянин победил Александра Шевченко из Казахстана со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.
В следующем раунде Медведев встретится с победителем встречи Сумит Нагал (Индия) — Лоренцо Сонего (Италия).
Ранее российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе на старте турнира в Дубае.