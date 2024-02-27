Хачанов: я тренируюсь и живу в Дубае, так что для меня это особенный турнир
«Я тренируюсь и живу в Дубае, так что для меня это особенный турнир. Мне тут очень комфортно. Вижу много болельщиков. Спасибо всем. Спасибо всем, кто понимает меня», — цитирует Хачанова Sports.ru.
Россиянин обыграл француза Люку Ван Аша со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 20 минут.
В следующем круге Хачанов сыграет с Иржи Легечкой (Чехия).
Ранее Медведев признался, что легко пережил поражение от Синнера в финале Australian Open.