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Хачанов: я тренируюсь и живу в Дубае, так что для меня это особенный турнир

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Российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе на старте турнира в Дубае (ОАЭ).

«Я тренируюсь и живу в Дубае, так что для меня это особенный турнир. Мне тут очень комфортно. Вижу много болельщиков. Спасибо всем. Спасибо всем, кто понимает меня», — цитирует Хачанова Sports.ru.

Россиянин обыграл француза Люку Ван Аша со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 20 минут.

В следующем круге Хачанов сыграет с Иржи Легечкой (Чехия).

Ранее Медведев признался, что легко пережил поражение от Синнера в финале Australian Open.

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