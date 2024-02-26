Медведев признался, что легко пережил поражение от Синнера в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о поражении от итальянца Янника Синнера в финале Australian Open.

«Честно говоря, пережить это было довольно легко. Как я сказал после матча, мне казалось, что это будет легко, потому что я провёл отличный турнир и хорошо сыграл в финале», — приводит слова Медведева Yahoo.Sports.

27-летний Медведев выиграл 20 титулов за свою карьеру. В 2021 году он победил на турнире Большого шлема — US Open.

В январе 2024 года россиянин в пятый раз проиграл в финале ТБШ, уступив в решающем матче на Australian Open Синнеру.

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