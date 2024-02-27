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Билялетдинов: «Краснодар» покатится вниз, интрига станет затухать

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Российский специалист Ринат Билялетдинов высказал мнение, что «Краснодар» потеряет лидерство в чемпионате России.
Билялетдинов: «Краснодар» покатится вниз, интрига станет затухать
  • РИА Новости

«Креатива, который терять нельзя, у «Краснодара» меньше, чем у «Зенита». Два-три тура — и они покатятся вниз. Причём сильно, третья строчка может быть за счастье. «Зенит» может вернуть первое место уже в игре со «Спартаком», и интрига через пару туров станет затухать», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

«Краснодар» сыграет с «Рубином» 2 марта в Краснодаре на одноимённом стадионе.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). 

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