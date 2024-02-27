RT в Telegram
Подпишись

Источник: Сафонов проиграл суд бывшей жене и будет отдавать четверть доходов на алименты

Короткая ссылка
Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов будет выплачивать четверть доходов экс-супруге в качестве алиментов.

По информации Telegram-канала «Мутко против», вратарь «Краснодара» получает более 12 млн рублей в месяц.

При этом первым в суд обратился сам Сафонов, который требовал отдать ему на воспитание ребёнка и назначить ежемесячные алименты в размере 13 386 рублей.

«Краснодар» 18 января объявил о новом контракте с Сафоновым. Соглашение рассчитано до 31 января 2029 года.

24-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». Сафонов провёл за родную команду 163 матча, в 50 из которых сыграл на ноль.

Ранее Сафонов признался, что испытывает только положительные эмоции после подписания нового контракта с «Краснодаром».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить