Источник: Сафонов проиграл суд бывшей жене и будет отдавать четверть доходов на алименты

Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов будет выплачивать четверть доходов экс-супруге в качестве алиментов.

По информации Telegram-канала «Мутко против», вратарь «Краснодара» получает более 12 млн рублей в месяц.

При этом первым в суд обратился сам Сафонов, который требовал отдать ему на воспитание ребёнка и назначить ежемесячные алименты в размере 13 386 рублей.

«Краснодар» 18 января объявил о новом контракте с Сафоновым. Соглашение рассчитано до 31 января 2029 года.

24-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». Сафонов провёл за родную команду 163 матча, в 50 из которых сыграл на ноль.

Ранее Сафонов признался, что испытывает только положительные эмоции после подписания нового контракта с «Краснодаром».