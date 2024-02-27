Хавбек «Зенита» Мостовой — о матче со «Спартаком»: очень надеемся на победу

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал матч 19-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Ждём возобновления чемпионата, тем более что первая игра — со «Спартаком». Очень надеемся на победу — мы идём на втором месте, нужно догонять. Первый матч пройдёт с очень хорошим соперником в очень хорошей атмосфере и дома», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита».

Встреча между командами пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). «Спартак» занимает пятую позицию (30).

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль хочет отправиться на игру с «Зенитом» за три дня до матча.