Келлвен: из русской кухни пробовал суп из свёклы, было вкусно

Защитник ЦСКА Келлвен высказался о русской кухне.

«Многое ли пробовал из русской кухни? Суп из красной свёклы… Борщ. Очень вкусный, нам понравился. Ещё я ел такой красный салат, тоже вроде из свёклы — было вкусно. Но пока мы много чего не пробовали», — приводит слова Келлвена издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Келлвен забил один гол и отдал четыре голевые передачи в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о стажировке в армейском клубе.