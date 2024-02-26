Дзагоев — о дальнейшей карьере в ЦСКА: надеюсь, что скоро приступлю к работе

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о стажировке в армейском клубе.

«Да, это правда. Мы сейчас работаем с Евгением Шевелевым и другими коллегами из спортивного блока ЦСКА. На днях у нас встреча с Романом Юрьевичем, обговорим все детали. Надеюсь, что скоро приступлю к работе, которая мне очень интересна», — приводит слова Дзагоева «Спорт-Экспресс».

28 сентября «Ламия» объявила о переходе россиянина. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями. 1 ноября 2023 года Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что футболист забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что Дзагоев много сделал для ЦСКА.