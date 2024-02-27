Тебас: у меня есть ощущение, что Мбаппе перешёл в «Реал»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном переходе форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в «Реал».

«У меня есть ощущение, что Мбаппе перешёл в «Реал» Мадрид», — приводит слова Тебаса журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Как сообщают СМИ, летом Мбаппе на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом».

Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что эмир Катара может предложить Мбаппе новый контракт с ПСЖ.