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Игнатов: Джикия как был капитаном, так им и остаётся

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Футболист «Спартака» Михаил Игнатов высказался о ситуации касательно футболиста «Спартака» Георгия Джикии.
Игнатов: Джикия как был капитаном, так им и остаётся
  • РИА Новости

«У Георгия очень красочная карьера как в сборной, так и в «Спартаке». Он выигрывал чемпионат, Кубок. Всегда был лидером на поле и в раздевалке. Он как являлся нашим капитаном, так им и остаётся. При всей сложившейся ситуации он не теряет оптимизма», — цитирует Игнатова «Матч ТВ».

По сообщениям СМИ, между главным тренером Гильермо Абаскалем и капитаном команды образовался конфликт. Именно из-за этого клуб пока не продлил с футболистом контракт, который истекает летом 2024-го.

30-летний защитник в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Ранее Тарпищев предположил, что Абаскалю не нравится авторитет Джикии.

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