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Семак: у «Зенита» нет точечной подготовки к «Спартаку»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о подготовке к матчу 19-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Последние дни сборов посвящены точечной подготовке к «Спартаку»? Нет. У нас нет такой конкретной точечной подготовки. Конечно, мы готовимся, но у нас много матчей впереди и мы должны быть готовы ко всем соперникам», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Встреча между командами пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). «Спартак» занимает пятую позицию (30).

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль хочет отправиться на игру с «Зенитом» за три дня до матча.

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