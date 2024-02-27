Валуев: смотреть Олимпиаду в Париже будет бессмысленно, там будет не за кого болеть

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, почему не будет смотреть Олимпиаду 2024 года в Париже.

«Не думаю, что хоть кто-то из россиян поедет в Париж. Там будет не за кого болеть. Поэтому смотреть эту Олимпиаду будет бессмысленно. У нас будут и есть спортивные соревнования, которые интересны нашим болельщикам», — цитирует Валуева Sport24.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Владимир Сальников назвал невыполнимыми условия МОК для участия россиян в Олимпиаде.