Сальников назвал невыполнимыми условия МОК для участия россиян в Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о требованиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаду в Париже.

«Выполнить тот комплекс требований к нейтральным спортсменам, предъявляемый МОК, не представляется возможным. Мне тоже было бы любопытно увидеть документы, которые обозначат условия для возможности нашего выступления на Олимпиаде», — приводит слова Сальникова РИА Новости.

World Aquatics разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее в World Aquatics заявили, что с нетерпением ждут российских атлетов на турнирах.