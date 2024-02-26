Сальников назвал невыполнимыми условия МОК для участия россиян в Олимпиаде
- РИА Новости
«Выполнить тот комплекс требований к нейтральным спортсменам, предъявляемый МОК, не представляется возможным. Мне тоже было бы любопытно увидеть документы, которые обозначат условия для возможности нашего выступления на Олимпиаде», — приводит слова Сальникова РИА Новости.
World Aquatics разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Ранее в World Aquatics заявили, что с нетерпением ждут российских атлетов на турнирах.