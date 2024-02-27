Келлвен: Федотов для нас как батя, он фактически ведёт нас вперёд

Защитник ЦСКА Келлвен высказался о работе с главным тренером армейского клуба Владимиром Федотовым.

«Он очень хороший тренер. Мы не говорим с ним на одном языке, но у нас есть переводчики Максим и Влад, они всегда рядом. Тренер для нас как батя, как отец. Даёт очень много подсказок и постоянно держит руку на пульсе. Мы ему очень благодарны за то, что он фактически ведёт нас вперёд», — цитирует Келлвена «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Келлвен забил один гол и отдал четыре голевые передачи в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о стажировке в армейском клубе.