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Келлвен: Федотов для нас как батя, он фактически ведёт нас вперёд

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Защитник ЦСКА Келлвен высказался о работе с главным тренером армейского клуба Владимиром Федотовым.

«Он очень хороший тренер. Мы не говорим с ним на одном языке, но у нас есть переводчики Максим и Влад, они всегда рядом. Тренер для нас как батя, как отец. Даёт очень много подсказок и постоянно держит руку на пульсе. Мы ему очень благодарны за то, что он фактически ведёт нас вперёд», — цитирует Келлвена «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Келлвен забил один гол и отдал четыре голевые передачи в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о стажировке в армейском клубе.

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