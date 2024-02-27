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Жирков: я пока не думал основательно про стажировку в каком-либо клубе

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Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков высказался о стажировке.
Жирков: я пока не думал основательно про стажировку в каком-либо клубе
  • РИА Новости

«Про стажировку пока не особо основательно думал. Буду в Калининграде — пойду в «Балтику». Если буду в Москве и куда-то пригласят или я сам куда-то захочу, рассмотрю варианты. Не хотел бы к Семаку? У меня в Питере ничего нет, так что не знаю», — цитирует Жиркова Sport24.

Жирков выступал за тамбовский «Спартак», столичный ЦСКА, махачкалинский «Анжи», столичное «Динамо», «Зенит», подмосковные «Химки» и лондонский «Челси».

Он является двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Ранее Жирков объяснил, почему в последнее время стал увлекаться хоккеем.

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