Жирков: я пока не думал основательно про стажировку в каком-либо клубе
- РИА Новости
«Про стажировку пока не особо основательно думал. Буду в Калининграде — пойду в «Балтику». Если буду в Москве и куда-то пригласят или я сам куда-то захочу, рассмотрю варианты. Не хотел бы к Семаку? У меня в Питере ничего нет, так что не знаю», — цитирует Жиркова Sport24.
Жирков выступал за тамбовский «Спартак», столичный ЦСКА, махачкалинский «Анжи», столичное «Динамо», «Зенит», подмосковные «Химки» и лондонский «Челси».
Он является двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.
Ранее Жирков объяснил, почему в последнее время стал увлекаться хоккеем.