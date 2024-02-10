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Жирков: я могу заниматься тем, что мне нравится, поэтому переключился на хоккей

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Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков объяснил, почему в последнее время стал увлекаться хоккеем.
Жирков: я могу заниматься тем, что мне нравится, поэтому переключился на хоккей
  • РИА Новости

«Почему так резко переключился с футбола на хоккей? Потому что сейчас я могу заняться тем, что мне нравится. Я отдыхаю так. Тем более я всегда хорошо катался на коньках. В детстве занимался конькобежным спортом. Сейчас вот мы собираемся, в том числе с Александром Мостовым, играем, общаемся. Наша команда называется «Забей». Забей на всё, одним словом. Кто нравится из наших в НХЛ? Никита Кучеров. Он топ, с каждым годом выступает всё лучше и лучше. Но я за «Тампу» не болею, мне нравится «Детройт», — заявил Жирков RT.

Ранее Жирков отреагировал на большое количество бразильских игроков в составе «Зенита».

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