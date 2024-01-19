Жирков — о большом количестве бразильцев в «Зените»: это перебор

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков отреагировал на большое количество бразильских игроков в составе «Зенита».

«Руководству виднее, конечно, но, по мне, это перебор. Хотя сейчас бразильцы более профессиональные. Раньше любили пошуме­ть», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

В настоящий момент в составе санкт-петербургской команды выступают 11 бразильских футболистов. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 36 очков. Лидером является «Краснодар» (38).

Ранее Жирков заявил, что пока не представляет себя главным тренером клуба РПЛ.