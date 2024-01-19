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Жирков заявил, что пока не представляет себя главным тренером клуба РПЛ

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Бывший защитник ЦСКА Юрий Жирков высказался о тренерской карьере.
Жирков заявил, что пока не представляет себя главным тренером клуба РПЛ
  • РИА Новости

«Для меня обучение проходит тяжело. Не знаю, доучусь или нет (смеётся). Предложений по стажировкам не было, но я ездил в Тамбов. Если говорить о возможности стать главным тренером, то пока тяжеловато это представить», — цитирует Жиркова РИА Новости.

Жирков выступал за тамбовский «Спартак», столичный ЦСКА, махачкалинский «Анжи», столичное «Динамо», «Зенит», подмосковные «Химки» и лондонский «Челси».

Он является двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Ранее Жирков высказал мнение об игре голкипера Игоря Акинфеева.

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