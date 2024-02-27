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Терещенко считает, что Гусеву вновь стоит попробовать силы в НХЛ

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко оценил игру нападающего ХК «Динамо» Никиты Гусева.
Терещенко считает, что Гусеву вновь стоит попробовать силы в НХЛ
  • РИА Новости

«Честно, не ожидал, что он будет так здорово играть в «Динамо» и станет лидером команды. Стоит ли ему ещё раз попробовать силы в НХЛ? Пробовать, конечно, нужно. Никите возраст позволяет играть там на высоком уровне», — цитирует Терещенко Metaratings.

Напомним, что Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ. Он завершил сезон с рекордными 89 (23 + 66) очками. Таким образом, игрок превзошёл достижение Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 набрал 85 (48 + 37) очков в 60 матчах регулярки.

Ранее сообщалось, что «Динамо» одолело «Адмирал» и выиграло восьмой матч подряд в КХЛ.

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