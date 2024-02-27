РБК: VK ведёт переговоры о покупке digital-прав на показ Олимпиады-2024

Холдинг VK планирует приобрести digital-права на показ Олимпийских игр в Париже.

Как сообщает РБК, оператор спортивных прав «Телеспорт Групп» во главе с Петром Макаренко вышел с предложением к холдингу VK по digital-правам на Олимпиаду ещё в 2023 году. Сообщается, что стороны близки к договорённости.

По информации источника, Первый канал и канал «Россия 1» Олимпиаду-2024 транслировать не будут.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее российский пловец Евгений Рылов заявил, что не планирует выступать на Олимпийских играх в Париже.