Российский пловец Рылов: я уже в любом случае отказался от Олимпиады

Российский пловец Евгений Рылов заявил, что не планирует выступать на Олимпийских играх в Париже.

«Я уже в любом случае отказался от Олимпиады. Буду выступать либо на играх БРИКС, либо на Играх дружбы. Смотря что оставят, но вроде оставляют и то, и другое», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

27-летний спортсмен завоевал две золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио и стал серебряным призёром в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.

World Aquatics разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее в World Aquatics заявили, что с нетерпением ждут российских атлетов на турнирах.