Романо: эмир Катара не будет просить Мбаппе остаться в ПСЖ

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани не собирается влиять на решение нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе по поводу его будущего.

По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсетях, приближённые к ПСЖ люди отрицают, что эмир Катара собирался сделать игроку предложение о новом контракте.

Как сообщают СМИ, летом Мбаппе на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом».

Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что эмир Катара может предложить Мбаппе новый контракт с ПСЖ.