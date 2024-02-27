Романо: эмир Катара не будет просить Мбаппе остаться в ПСЖ
По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсетях, приближённые к ПСЖ люди отрицают, что эмир Катара собирался сделать игроку предложение о новом контракте.
Как сообщают СМИ, летом Мбаппе на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом».
Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что эмир Катара может предложить Мбаппе новый контракт с ПСЖ.