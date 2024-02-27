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Сборная России по баскетболу проведёт несколько матчей с Китаем

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Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич сообщил, что национальная команда проведёт несколько товарищеских матчей против Китая.

«Мы готовимся к Играм дружбы и товарищеским матчам в Китае. Мы договорились с главным тренером сборной Китая Сашей Джорджевичем, сыграем там два-три матча в июне», — цитирует Лукича Meridian Sport.

28 ноября стало известно, что исполком ФИБА продлил отстранение России и Белоруссии до следующего заседания.

ФИБА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскет-2025.

Ранее французский фиджитал-баскетболист рассказал, как получил визу для участия в Играх Будущего.

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