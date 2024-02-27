Березовский: случай с Кокориным в кафе — это следствие влияния больших денег

Бывший голкипер «Динамо» и «Зенита» Роман Березовский рассказал о влиянии денег на молодых игроков.

«Это всегда влияет — люди просто этого не ощущают. Им кажется, что ничего не меняется, но это не так. Например, тот нашумевший случай с Кокориным в кафе — наверное, это следствие влияния больших денег», — цитирует экс-игрока «Матч ТВ».

Инцидент в кафе с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошёл в октябре 2018 года. За участие в серии потасовок в центре Москвы оба провели в местах лишения свободы практически год — до сентября 2019 года.

Ранее главный тренер «Ариса» заявил, что Кокорину не стоит сейчас возвращаться в Россию.