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Березовский: случай с Кокориным в кафе — это следствие влияния больших денег

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Бывший голкипер «Динамо» и «Зенита» Роман Березовский рассказал о влиянии денег на молодых игроков.
Березовский: случай с Кокориным в кафе — это следствие влияния больших денег
  • РИА Новости

«Это всегда влияет — люди просто этого не ощущают. Им кажется, что ничего не меняется, но это не так. Например, тот нашумевший случай с Кокориным в кафе — наверное, это следствие влияния больших денег», — цитирует экс-игрока «Матч ТВ».

Инцидент в кафе с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошёл в октябре 2018 года. За участие в серии потасовок в центре Москвы оба провели в местах лишения свободы практически год — до сентября 2019 года.

Ранее главный тренер «Ариса» заявил, что Кокорину не стоит сейчас возвращаться в Россию.

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