El Chiringuito: младший брат Мбаппе может перейти в «Реал» из ПСЖ

Этан Мбаппе, являющийся младшим братом нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, может перейти в мадридский «Реал» вслед за старшим братом.

Об этом сообщает El Chiringuito.

Напомним, что в нынешнем сезоне 17-летний Этан провёл 22 матча за молодёжную команду ПСЖ, забил пять голов и сделал три результативных передачи.

Как сообщают СМИ, летом Килиан Мбаппе на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом».

Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что на стадионе «Реала» начали продавать шарфы с изображением Мбаппе.