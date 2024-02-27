El Chiringuito: младший брат Мбаппе может перейти в «Реал» из ПСЖ
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает El Chiringuito.
Напомним, что в нынешнем сезоне 17-летний Этан провёл 22 матча за молодёжную команду ПСЖ, забил пять голов и сделал три результативных передачи.
Как сообщают СМИ, летом Килиан Мбаппе на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом».
Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что на стадионе «Реала» начали продавать шарфы с изображением Мбаппе.