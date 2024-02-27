Орлов похвалил Семака за готовность «Зенита» к матчу со «Спартаком»

Комментатор Геннадий Орлов оценил готовность «Зенита» к матчу 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«А что сделал Семак? Концентрация! Сейчас сосредоточиться, забыть обо всём потустороннем и готовиться к матчам серьёзно. Всё это должно быть психологически выстроено», — сказал Орлов на YouTube-канале «Такой футбол».

Он также добавил, что приветствует работу главного тренера Сергея Семака, потому что «Зенит» выглядел расслабленным на товарищеском турнире в межсезонье.

Встреча между командами пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). «Спартак» занимает пятую позицию (30).

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль хочет отправиться на игру с «Зенитом» за три дня до матча.