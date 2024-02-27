RT в Telegram
Подпишись

Глушаков стал игроком армянского «Урарту»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков подписал контракт с армянским «Урарту».
Глушаков стал игроком армянского «Урарту»
  • РИА Новости

За клуб футболист будет выступать под восьмым игровым номером.

12 февраля хавбек покинул расположение «Ростова». Глушаков проводил зимние сборы в составе команды Валерия Карпина и даже принял участие в товарищеской встрече с «Кайратом» (1:2).

Последним клубом 37-летнего игрока был костромской «Спартак». Футболист провёл за команду с берегов Волги семь матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

Ранее Глушаков допустил, что летом завершит спортивную карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить