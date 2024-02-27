Глушаков стал игроком армянского «Урарту»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков подписал контракт с армянским «Урарту».

За клуб футболист будет выступать под восьмым игровым номером.

12 февраля хавбек покинул расположение «Ростова». Глушаков проводил зимние сборы в составе команды Валерия Карпина и даже принял участие в товарищеской встрече с «Кайратом» (1:2).

Последним клубом 37-летнего игрока был костромской «Спартак». Футболист провёл за команду с берегов Волги семь матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

Ранее Глушаков допустил, что летом завершит спортивную карьеру.