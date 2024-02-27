Пономарёв: скорее всего, матч «Зенит» — «Спартак» завершится ничьей

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком».

«Могу сказать, что петербуржцы неплохо подготовились к чемпионату. Но я думаю, что красно-белые дадут им бой. И скорее всего, будет ничейный результат», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Встреча между командами пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). «Спартак» занимает пятую позицию (30).

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль хочет отправиться на игру с «Зенитом» за три дня до матча.